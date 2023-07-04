Женский Чемпионат Европы по гандболу 2026 года будет перенесён из России. Европейская федерация гандбола (ЕГФ) будет искать альтернативные варианты места проведения турнира, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

«К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну. Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжёлым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола», — говорится в заявлении ФГР.