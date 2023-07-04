Йеспер Филипсен выиграл второй этап «Тур де Франс» подряд

Бельгийский гонщик Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck выиграл второй подряд этап многодневки «Тур де Франс». В одно время с победителем четвёртого этапа финишировали ещё 104 участника.
Лидерство в общем зачёте сохранил британец Адам Йейтс из команды UAE Team Emirates. На шесть секунд от него отстают товарищ по команде, словенец Тадей Погачар и брат-близнец Саймон Йейтс, выступающий за Jayco AlUla.
Велошоссе. «Тур де Франс». Четвёртый этап. Дакс – Ногаро, 181,8 км
1. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – 4:25.28.
2. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Dstny) – то же время.
3. Фил Баухаус (Германия, Bahrain – Victorious) – то же время.
4. Бриан Кокар (Франция, Cofidis) – то же время.
5. Марк Кэвендиш (Великобритания, Astana Qazaqstan) – то же время.
6. Дэнни ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время.
Общий зачёт после четырёх этапов
1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 18.18.01.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 0.06.
3. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – то же отставание.
4. Виктор Лафей (Франция, Cofidis) +0.12.
5. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) +0.16.
6. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.17.
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