Йеспер Филипсен выиграл второй этап «Тур де Франс» подряд

Бельгийский гонщик Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck выиграл второй подряд этап многодневки «Тур де Франс». В одно время с победителем четвёртого этапа финишировали ещё 104 участника.

Лидерство в общем зачёте сохранил британец Адам Йейтс из команды UAE Team Emirates. На шесть секунд от него отстают товарищ по команде, словенец Тадей Погачар и брат-близнец Саймон Йейтс, выступающий за Jayco AlUla.

Велошоссе. «Тур де Франс». Четвёртый этап. Дакс – Ногаро, 181,8 км

1. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – 4:25.28.

2. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Dstny) – то же время.

3. Фил Баухаус (Германия, Bahrain – Victorious) – то же время.

4. Бриан Кокар (Франция, Cofidis) – то же время.

5. Марк Кэвендиш (Великобритания, Astana Qazaqstan) – то же время.

6. Дэнни ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время.

Общий зачёт после четырёх этапов

1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 18.18.01.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 0.06.

3. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – то же отставание.

4. Виктор Лафей (Франция, Cofidis) +0.12.

5. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) +0.16.

6. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.17.