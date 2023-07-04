Мини-футбольный клуб «Ухта» заключил контракт с лучшим вратарём мира
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Мини-футбольный клуб «Ухта» заключил трёхлетний контракт с голкипером сборной Бразилии Гиттой (Тьяго Мендеш Роша). Бывший вратарь «Спортинга» будет выступать в российском клубе под номером 14, сообщает пресс-служба «Ухты».
В составе португальского «Спортинга» Гитта провёл пять сезонов (2018-2023). За это время он сыграл в 176 матчах и забил 24 мяча. Ранее он выступал в бразильских клуба «Интелли» (2006 — 2014) и «Коринтианс» (2015 — 2018).
В составе клубов Гитта дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес, дважды становился чемпионом Бразилии и трижды — Португалии. В составе сборной Бразилии выиграл Кубок мира — 2012. В 2021 году Гитта был признан лучшим вратарём мира по версии Futsalplanet.
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