Мини-футбольный клуб «Ухта» заключил контракт с лучшим вратарём мира

Мини-футбольный клуб «Ухта» заключил трёхлетний контракт с голкипером сборной Бразилии Гиттой (Тьяго Мендеш Роша). Бывший вратарь «Спортинга» будет выступать в российском клубе под номером 14, сообщает пресс-служба «Ухты».

В составе португальского «Спортинга» Гитта провёл пять сезонов (2018-2023). За это время он сыграл в 176 матчах и забил 24 мяча. Ранее он выступал в бразильских клуба «Интелли» (2006 — 2014) и «Коринтианс» (2015 — 2018).

В составе клубов Гитта дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес, дважды становился чемпионом Бразилии и трижды — Португалии. В составе сборной Бразилии выиграл Кубок мира — 2012. В 2021 году Гитта был признан лучшим вратарём мира по версии Futsalplanet.