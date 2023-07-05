Пётр Свидлер и Полина Шувалова получили уайлд-кард на Кубок мира по шахматам в Баку
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте объявила список обладателей уайлд-кард на Кубок мира 2023 года.
Российские шахматисты Пётр Свидлер и Полина Шувалова получили уайлд-кард на соревнования, которые пройдут в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа. Помимо россиян, уайлд-кард получили украинский шахматист Василий Иванчук, американец Хикару Накамура, представитель Индии Арджун Эригайси, китаянка Чжу Цзиньэр, иранская спортсменка Сарасадат Хадемальшарьех и 17-летняя шахматистка из Нидерландов Элин Роберс.
Напомним, этот Кубок мира по шахматам станет вторым для Азербайджана. В первый раз соревнования проводились в Баку в 2015 году. Турнир состоит из восьми раундов и проходит по нокаут-системе.
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