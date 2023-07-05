Lichess заблокировал гроссмейстера из Индии из-за подозрений в мошенничестве

Шахматный сайт Lichess заблокировал доступ к аккаунту молодому индийскому гроссмейстеру Раунаку Садвани из-за мошенничества, которым занимался спортсмен. Об этом в социальных сетях написал испанский, ранее советский шахматист Алексей Широв.

«И снова на невесёлую тему. Пару-тройку часов назад узнал, что Lichess забанил очень молодого и, судя по всему, достаточно талантливого индийского гроссмейстера, зовут его Раунак Садвани.

Есть почти полные доказательства, что молодой гросс мошенничал в течение долгого времени, как минимум около года. Может меньше, чем Раусис (чешский шахматист Игорь Раусис был лишён звания гроссмейстера из-за мошенничества в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»), а может, даже и нет. От себя могу подтвердить, что, когда я с ним играл в интернете в одном турнире где-то в июне или июле, его игра мне показалась подозрительной. Выходит, не только показалась», — написал Широв.