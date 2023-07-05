Lichess заблокировал гроссмейстера из Индии из-за подозрений в мошенничестве

Шахматный сайт Lichess заблокировал доступ к аккаунту молодому индийскому гроссмейстеру Раунаку Садвани из-за мошенничества, которым занимался спортсмен. Об этом в социальных сетях написал испанский, ранее советский шахматист Алексей Широв.
«И снова на невесёлую тему. Пару-тройку часов назад узнал, что Lichess забанил очень молодого и, судя по всему, достаточно талантливого индийского гроссмейстера, зовут его Раунак Садвани.
Есть почти полные доказательства, что молодой гросс мошенничал в течение долгого времени, как минимум около года. Может меньше, чем Раусис (чешский шахматист Игорь Раусис был лишён звания гроссмейстера из-за мошенничества в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»), а может, даже и нет. От себя могу подтвердить, что, когда я с ним играл в интернете в одном турнире где-то в июне или июле, его игра мне показалась подозрительной. Выходит, не только показалась», — написал Широв.
- 5 июля 2023
-
11:14
-
10:38
-
10:18
-
03:01
- 4 июля 2023
-
23:23
-
22:16
-
20:57
-
13:25
-
12:11
-
11:49
-
10:16
- 3 июля 2023
-
22:26
-
22:13
-
21:50
-
19:52
-
19:43
-
19:04
-
12:20
-
11:44
-
08:38
-
00:46
-
00:08
- 2 июля 2023
-
23:46
-
21:47
-
21:30
-
21:05
-
20:15
-
18:54
-
16:29
-
15:52
-
13:12
-
11:43
-
09:00
-
04:12
-
03:58