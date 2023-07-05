Сергей Шипов: китайцы успешно переняли опыт воспитания советских шахматистов

Международный гроссмейстер, российский шахматист и педагог Сергей Шипов поделился мнением о китайской шахматной школе. Сегодня, 5 июля, стартовала первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам, в которой играют две представительницы Китая: Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе.

«Конечно, китаянки — сильнейшие в мире, факты говорят сами за себя, они явные лидеры в женских шахматах. У них централизованное управление, необычайная массовость соревнований, рано или поздно они должны были начать выигрывать. Китайцы успешно переняли опыт воспитания советских шахматистов, когда маленьких детей забирают в интернаты, где с юных лет спортсмены ведут профессиональный образ жизни. В последние лет десять всем остаётся только позавидовать их успехам», — цитирует Шипова ТАСС.