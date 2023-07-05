Дмитрий Чернышенко забыл про Игры БРИКС во время совещания с Владимиром Путиным

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко забыл про Игры БРИКС во время заседания с президентом России Владимиром Путиным.
«Дмитрий Николаевич, я знаю, что у вас намечена целая большая программа, в том числе с нашими коллегами из СНГ, ШОС и БРИКС», — сказал Путин во время онлайн-совещания с членами правительства.
«Совершенно верно. Было ваше поручение», — отметил Чернышенко.
«Что планируется, Дмитрий Николаевич, в ближайшее время?» — спросил Путин.
«Было ваше поручение по сохранению соревновательной практики для спорта высших достижений. И в связи с этим министерство спорта для того, чтобы преодолеть ту блокаду, которую международные федерации нам устроили, ищет новые рынки и взаимодействия. Страны БРИКС и ШОС идут нам навстречу», — отметил Чернышенко.
«Соревнования-то какие у нас намечаются с коллегами из ШОС и БРИКС?» — уточнил Путин.
«У нас в 2024 году летом пройдёт фестиваль… эм… Владимир Владимирович, сейчас», — сказал Чернышенко после паузы.
«Ну извини, Дима. Знаю, что в рамках БРИКС какие-то соревнования вы планировали, в рамках ШОС и СНГ. Не помните?» — спросил Путин.
«Совершенно верно», — ответил Чернышенко.
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