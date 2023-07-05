Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью
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Сегодня, 5 июля, завершилась первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в котором играют две китайские шахматистки, гроссмейстеры Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. Спортсменки сыграли вничью — 0,5:0,5.
Партия проходила в Шанхае (Китай), встреча завершилась после 50-го хода. Всего будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени: счёт 6,5 очка или выше определит чемпионку мира по шахматам среди женщин в 2023 году.
Матч за звание чемпионки мира по шахматам продлится до 22 июля. Партии проходят в Шанхае и Чуньцине (Китай). Призовой фонд составляет € 500 тыс., из которых € 300 тыс. достанутся победительнице матча, а оставшиеся € 200 тыс. — спортсменке, занявшей второе место.
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