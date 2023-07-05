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Российские спортсмены указаны как члены команды Сирии на Панарабских играх

Российские спортсмены указаны как члены команды Сирии на Панарабских играх
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Российские спортсмены указаны как члены сборной Сирии на Панарабских играх, которые стартовали в Алжире. У большинства из них изменены фамилии, а у двоих — даты рождения. Об этом сообщает телеграм-канал «Голый спорт».

Так, как члены сборной Сирии представлены Дарья Джеджула (бадминтон), Татьяна и Дарья Мальковы (велоспорт), Карина Полудкина (лёгкая атлетика) и Анастасия Сорокина (плавание). Международные федерации ничего не знают о смене гражданства этими спортсменками, они числятся в составе сборной России.

Также на турнир как сирийские спортсменки заявлены дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова. На их страницах на сайтах международных федераций указано сирийское гражданство.

Панарабские игры организуются национальными олимпийскими комитетами. Это достаточно серьёзное событие, чтобы в нём можно было участвовать без официальной смены гражданства.

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