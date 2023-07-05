В ВФЛА пообещали разобраться, как фамилия россиянки оказалась в заявке сборной Сирии

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пообещали разобраться, как фамилия россиянки Карины Полудкиной оказалась в заявке сборной Сирии на Панарабские игры в Алжире. Ранее о множестве фамилий россиян в сирийской заявке на соревнования написал журналист Сергей Лисин в своём телеграм-канале.

«Карины Полудкиной не было в числе участниц соревнований по метанию копья, которые проходили в рамках Панарабских игр в Алжире. Она три дня назад выступала в Екатеринбурге на юниорском первенстве страны, где выиграла бронзовую медаль, и не имела даже теоретической возможности вылететь в Алжир. По непроверенной информации, спортсменке были предложены неплохие деньги за переход в другую страну, на что Карина ответила категорическом отказом. Сейчас она находится в Краснодаре», — приводит слова тренера сборной России Руслана Мащенко ТАСС.