Джеджула не уведомляла Федерацию бадминтона России о намерении выступить за сборную Сирии

Дарья Джеджула, российская спортсменка, выступающая в бадминтоне, не уведомляла Федерацию бадминтона России о намерении выступить за сборную Сирии на Панарабских играх в Алжире. Ранее журналист Сергей Лисин в своём телеграм-канале написал о том, что в сирийской заявке на соревнования есть имена почти десятка российских спортсменов, выступающих в самых разных видах.

«Информация об участии российской спортсменки в Панарабских играх получена НФБР из открытых источников. Дата рождения и международное написание фамилии спортсменки на сайте Игр изменены по сравнению с настоящими. В НФБР никаких заявлений от неё не поступало. Руководство сборной также уведомлено не было. Информация в настоящий момент проверяется по всем линиям: местной федерации, спортшколы, тренеров», — цитирует ТАСС пресс-службу НФБР.