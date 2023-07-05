Джеджула не уведомляла Федерацию бадминтона России о намерении выступить за сборную Сирии

Дарья Джеджула, российская спортсменка, выступающая в бадминтоне, не уведомляла Федерацию бадминтона России о намерении выступить за сборную Сирии на Панарабских играх в Алжире. Ранее журналист Сергей Лисин в своём телеграм-канале написал о том, что в сирийской заявке на соревнования есть имена почти десятка российских спортсменов, выступающих в самых разных видах.
«Информация об участии российской спортсменки в Панарабских играх получена НФБР из открытых источников. Дата рождения и международное написание фамилии спортсменки на сайте Игр изменены по сравнению с настоящими. В НФБР никаких заявлений от неё не поступало. Руководство сборной также уведомлено не было. Информация в настоящий момент проверяется по всем линиям: местной федерации, спортшколы, тренеров», — цитирует ТАСС пресс-службу НФБР.
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