Заявленная за команду Сирии гимнастка Максимова не входила в сборную России

Заявленная за сборную Сирии на Панарабские игры в Алжире российская гимнастка Александра Максимова не была членом сборной России, сообщила тренер сборной Валентина Родионенко. Ранее фамилия спортсменки появилась в составе сирийской команды, который опубликовал в своём телеграм-канале журналист Сергей Лисин.

«У нас нет информации о том, что выступавшая за Владимирскую область Александра Максимова переехала в Сирию. Эта девочка не входила в состав сборных команд и выступала только на национальных стартах за свой регион», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко.

На сайте Международной федерации гимнастики Максимова числится как представительница Сирии. Отметим, что процесс смены гражданства, если он подтвердится, должен был пройти у спортсменки легко, так как она не была членом сборной России.