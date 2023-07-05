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Артур Далалоян поделился мнением о судьбе и репутации МОК

Артур Далалоян поделился мнением о судьбе и репутации МОК
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Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян поделился мыслями о репутации Международного олимпийского комитета (МОК) в контексте нашей страны.

«Безусловно, МОК переживает не лучшие годы, и, по моему мнению, в последнее время, по крайней мере в нашей стране, МОК и Олимпиады обсуждаются только в контексте излишней политизации, скандалов, санкций, несправедливого судейства. Одним словом, в негативном ключе. Всё это сказывается не лучшим образом на имидже Игр. Но и в то же время это большая история, о которой не стоит забывать и не стоит её закапывать» – сказал Далалоян в беседе с корреспондентом «чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что спортивные организации Армении предложили спортсменам Далалояну и Даниеляну представлять Армению на соревнованиях, отказавшись от членства в сборной России. Оба атлета заявили, что никогда не согласились бы на такое предложение.

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