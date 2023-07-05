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Россиянка, заявленная на Панарабские игры под ложным именем, отреагировала на ситуацию

Россиянка, заявленная на Панарабские игры под ложным именем, отреагировала на ситуацию
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Российская велогонщица Дарья Малькова отреагировала на то, что её, её сестру и некоторых других россиян заявили на Панарабские игры в качестве членов сборной Сирии под вымышленными именами и датами рождения. В данный момент россиянка находится на сборах в Сирии.

По словам спортсменки, которые приводит телеграм-канал Baza, она не в курсе, кто заявил её на соревнования. Ей предложили приехать в Дамаск, чтобы потренироваться с членами сборной Сирии по велоспорту. Предложение поступило около месяца назад от одного из сотрудников университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, который ранее был её куратором. Сам мужчина пояснил, что, в свою очередь, получил приглашение от сирийской стороны. Как говорили сирийцы, у них скоро Панарабские игры, а спортсменки из России стали бы хорошими спарринг-партнёрами для членов сирийской сборной. Мальковой, её сестре и их небольшому штабу оплатили перелёт и проживание. При этом про участие девушек в играх в Алжире не было речи.

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