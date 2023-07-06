Действующий чемпион мира на 1500 м пропустит ЧМ-2023

Британский бегун Джейк Уайтман заявил, что не выступит на чемпионате мира – 2023 в Будапеште в следующем месяце из-за травмы стопы, полученной во время тренировочных сборов в ЮАР ранее в этом году, сообщает Reuters. По словам спортсмена, ему не хватит времени, чтобы вернуться в форму к старту соревнований.
«Из-за травмы, которую я получил в феврале, мне пришлось столкнуться с еще несколькими проблемами при подготовке к выступлениям этим летом. Это означает, что я, к сожалению, не смогу участвовать в чемпионате мира, и с этим было действительно трудно смириться. Я должен сосредоточиться на том, чтобы моё тело отдохнуло и было готово к 2024 году, и я смог снова выступать на максимуме. Есть некоторые риски, на которые я мог пойти, чтобы оказаться на стартовой линии в Будапеште, однако угроза возможности выступлений в олимпийский год сделала решение очевидным. Сейчас я беру перерыв перед тем, как начну реабилитацию, чтобы вернуться к безопасному и безболезненному бегу к концу августа», — сообщил Уайтман.
В нынешнем сезоне спортсмен не выступал, но ему было гарантировано место на ЧМ, как действующему победителю чемпионата мира на 1500 м. В 2022 году Уайтман неожиданно завоевал золото в Орегоне, опередив на последнем круге норвежца Якоба Ингебригтсена. Чемпионат мира – 2023 пройдёт с 19 по 27 августа.
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