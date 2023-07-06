Онлайн-трансляция второй партии матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023

Сегодня, 6 июля, состоится вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023. Борьбу за шахматную корону среди женщин ведут две китайские шахматистки, гроссмейстеры Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе.

«Чемпионат» предлагает следить за ходом второй партии матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023.

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Первая партия матча за звание чемпионки мира завершилась после 50-го хода вничью — 0,5:0,5. Всего будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени: счёт 6,5 очка или выше определит чемпионку мира по шахматам среди женщин в 2023 году.

Напомним, турнир проходит в Шанхае и Чунцине (Китай) и завершится 22 июля. Призовой фонд составляет € 500 тыс., из которых € 300 тыс. достанутся победительнице матча, а оставшиеся € 200 тыс. — спортсменке, занявшей второе место.