Капитан сборной России по регби Виктор Гресев: международные матчи нужны как воздух

Капитан сборной России по регби Виктор Гресев высказался о важности выступлений на международной арене.

«На мой взгляд, международные игры нужны как воздух, потому что это развитие, сыгранность команды. Сейчас сборная омолаживается. За молодыми ребятами будущее, поэтому им нужно играть, получать как можно больше игрового опыта за сборную. Мы недавно играли с «Барбарианс» — это команда, собранная из игроков высочайшего класса, которые играют за свои сборные, участников Кубка мира, Супер Регби. Там очень крутые и классные игроки. Для сборной матчи с такими командами нужны. Чем больше их будет, тем больше молодые ребята будут набираться опыта.

Слава богу, что наше поколение играло на международных стартах. Хотелось бы, чтобы и нынешнее поколение не было лишено этого. Это огромный опыт, который помогает расти, двигаться вперёд и развиваться как игроку»,— сказал Гресев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.