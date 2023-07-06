«Чемпионство с «Локомотивом» особенное». Виктор Гресев — о победе в финале ЧР по регби

Капитан пензенского «Локомотива» Виктор Гресев высказался о победе в финале чемпионата России по регби.

«Перед матчем настраивались на то, что сможем выиграть в этом финале. Мы верили в это. Мы очень рады, что так сложилась игра и всё получилось.

Это восьмое в моей карьере чемпионство, но по эмоциям оно отличалось от остальных. «Локомотив» – молодая команда, она за четыре сезона с момента создания проделала путь к чемпионству. Это фантастический результат, на мой взгляд.

«ВВА-Подмосковье» — это клуб с большой буквы с множеством чемпионств и кубков, мастодонт российского регби наряду с «Енисеем» и «Красным Яром». Все команды, за которые играл, всегда были лидерами, на первых позициях. «Локомотив» же – это молодая команда, у него нет такой истории. Потому чемпионство и особенное», — сказал Гресев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.