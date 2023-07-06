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Вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью

Вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью
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Сегодня, 6 июля, завершилась вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в котором играют две китайские шахматистки, гроссмейстеры Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. Спортсменки сыграли вничью — 0,5:0,5. Счёт в матче стал – 1-1.

Всего будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени: та из спортсменок, которая первой наберёт 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин в 2023 году.

Завтра в соревновании запланирован первый выходной день. Женский титульный матч продолжится 8 июля.

Матч за звание чемпионки мира по шахматам продлится до 22 июля. Партии проходят в Шанхае и Чуньцине (Китай). Призовой фонд составляет € 500 тыс., из которых € 300 тыс. достанутся победительнице матча, а оставшиеся € 200 тыс. — спортсменке, занявшей второе место.

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