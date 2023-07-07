Юрию Сёмину подарили именную регбийку пензенского «Локомотива»

Заслуженный тренер России по футболу Юрий Сёмин получил именную регбийку чемпионов России – пензенского «Локомотива». Вручение подарка прошло на выпуске магистерской программы Высшей школы экономики, где Сёмин был почётным гостем, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

На мероприятии выпускник магистерской программы и заместитель генерального директора центра проведения соревнований по регби Константин Митин вручил Сёмину необычный подарок и пригласил именитого тренера на финал Кубка России по регби, который пройдёт 17 сентября 2023 года.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Федерации регби России.

С московским «Локомотивом» Сёмин выиграл три чемпионата страны и шесть Кубков России. Пензенский «Локомотив» в 2023 году впервые стал чемпионом России по регби.