«Надо цепляться за любую возможность». Вайцеховская — о допуске россиян на Азиатские игры

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о возможном допуске российских спортсменов на Азиатские игры — 2023.
«В связи с внезапно открывшейся перспективой допуска российских и белорусских атлетов на Азиатские игры — 2023 у меня начинает развиваться когнитивный диссонанс. Ожидается, что официальное решение на этот счёт ОКР примет на исполкоме в среду, и что оно, скорее всего, будет носить нерекомендательный характер, поскольку действующие рекомендации МОК (которых также придерживается Олимпийская ассоциация Азии) не дают россиянам возможности выступать в их мероприятиях на равных, недискриминационных условиях.
Но давайте посмотрим на ситуацию с несколько иного ракурса. Есть группа топ-атлетов, которые больше года тренируются, не имея никакой перспективы серьёзных выступлений — ни с флагом, ни без. Им внезапно открывается возможность поехать на очень крупный турнир вне конкурса: без медального зачёта, без возможности подняться на пьедестал, но с перспективой квалифицироваться на ОИ.
Вне конкурса — это значит, что твой флаг и гимн вообще никого на этом турнире не волнуют. Где, как и кому ты его можешь там демонстрировать? Олимпиада — да, там всё совсем иначе и принципиальнее. Но что и как там ближе к ОИ будет происходить, сейчас вообще никому не известно. Поэтому я вообще не валила бы в одну кучу ОИ и Азиаду, на которой, к слову, российские спортсмены никогда раньше не выступали, а рекомендовала бы цепляться за любую возможность поддерживать соревновательную форму.
Но сразу встаёт вопрос: за чей счёт может быть организован весь этот «банкет»? Очевидно, что не за государственный. Если речь идёт о выступлении вне конкурса, тут каждый должен быть сам за себя: бронировать билеты, жильё, обеспечивать группу сопровождения, питание. Призовых, понятное дело, тоже не будет. Платить их людям, не представляющим страну, в текущей ситуации было бы просто безнравственным.
Сумеют люди самостоятельно найти спонсоров — прекрасно. Захочет им в этом поиске в частном порядке помочь кто-то ещё — вообще замечательно. В конце концов можно и за свои поехать. Самая большая проблема на самом деле не в этом, а в том, что ОКР и Минспорта до сих пор не выработали по этому вопросу позицию, которую поддерживали бы (или хотя бы не принимали в штыки) как спортивные федерации, так и отдельные топ-атлеты», — написала Вайцеховская в своих соцсетях.
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