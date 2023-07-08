Педерсен выиграл 8-й этап «Тур де Франс», Вингегор сохранил лидерство в общем зачёте

Датский гонщик команды Lidl – Trek Мадс Педерсен выиграл восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс». В одно время с ним финишировали ещё 42 спортсмена.
Лидерство в общем зачёте сохранил датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo–Visma.
Велошоссе. «Тур де Франс». 8-й этап. Либурн – Лимож, 200,7 км
1. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 4:12.26
2. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – то же время
3. Ваут Ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) — то же время
4. Дилан Груневеген (Нидерланды, Jayco AlUla) — то же время
5. Нильс Экхофф (Нидерланды, DSM-Firmenich) — то же время
6. Бриан Кокар (Франция, Cofidis) — то же время
Общий зачёт после восьми этапов
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo–Visma) – 34:09.38.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 0.25.
3. Джей Хиндли (Австралия, Bora–Hansgrohe) +1.34.
4. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +3.30.
5. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) +3.40.
6. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) +4:01.
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