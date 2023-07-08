Кавендиш сошел с гонки после падения на 8-м этапе, не сумев побить рекорд «Тур де Франс»

38-летний британский велогонщик Марк Кавендиш, выступающий за команду «Астана», не сумел стать единоличным рекордсменом по победам на этапах веломногодневки «Тур де Франс». В активе британца, который завершает карьеру после этого сезона, осталось 34 победы, как у легендарного бельгийца Эдди Меркса.
Кавендиш завершил выступление на «Тур де Франс» — 2023 после падения на восьмом этапе соревнований. За 64 км до финиша, находясь в середине пелотона, в плотной борьбе британец зацепился за колёса соперника и неудачно упал. По информации Eurosport, он сломал правую ключицу.
Кроме 34 выигранных этапов «Тур де Франс», Марк ещё трижды выигрывал этапы «Вуэльты», 16 раз — «Джиро д'Италия». Кавендиш – чемпион мира – 2011 в групповой гонке на шоссе, трёхкратный чемпион мира по велотреку в дисциплине «мэдисон», серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в омниуме.
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