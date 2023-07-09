Третья партия матча за звание чемпионки мира по шахматам вновь завершилась вничью

Завершилась третья партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в котором за титул сражаются две китайские шахматистки, гроссмейстеры Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. Спортсменки снова, в третий раз подряд сыграли вничью. Текущий счёт в противостоянии за шахматную корону стал 1,5:1,5.
Четвёртая партия матча за звание чемпионки мира стартует сегодня, 9 июля в 10:00 мск.
Всего в рамках соревнованиц будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени: та из спортсменок, которая первой наберёт 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин в 2023 году.
Матч за звание чемпионки мира по шахматам продлится до 22 июля. Партии проходят в Шанхае и Чуньцине (Китай). Призовой фонд составляет € 500 тыс., из которых € 300 тыс. достанутся победительнице матча, а оставшиеся € 200 тыс. — спортсменке, занявшей второе место.
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