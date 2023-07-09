В матче за звание чемпионки мира по шахматам сыграли четвёртую ничью подряд

Завершилась четвёртая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в котором за престижный титул сражаются две китайские шахматистки: гроссмейстеры Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. Спортсменки четвёртый раз подряд сыграли вничью. Таким образом, текущий счёт в противостоянии за шахматную корону стал 2:2.
Завтра, 10 июля, на турнире будет второй выходной день. Следующая партия противостояния стартует 11 июля в 10:00 мск.
Всего в рамках соревнований будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени. Спортсменка, которая первой наберёт 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин в 2023 году.
Матч за звание чемпионки мира по шахматам продлится до 22 июля. Партии проходят в Шанхае и Чунцине (Китай). Призовой фонд составляет € 500 тыс., из которых € 300 тыс. достанутся победительнице матча, а оставшиеся € 200 тыс. — второй участнице.
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