Владислав Гераскевич требует лишить Бубку членства в НОК Украины и всех госнаград и званий

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на информацию о ведении бизнеса в ДНР олимпийского чемпиона, бывшего главы НОК Украины Сергея Бубки.
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«До сих пор нет никакой реакции от Национального олимпийского комитета Украины и Министерства молодёжи и спорта Украины. На сайте НОК Украины до сих пор можно найти российско-пропагандистскую книгу авторства Бубки, Сергей до сих пор остаётся членом исполкома НОК Украины, то есть находится в высшем руководстве самой влиятельной спортивной организации страны.
Дружба с Януковичем, коррупционные скандалы в IAAF и ещё многие другие зашквары – это лишь часть того шлейфа, который уже очень давно тянется за Бубкой.
Именно поэтому я инициировал заседание Комиссии атлетов НОК Украины, которая состоится 11.07, где потребую лишить Бубку членства в НОК Украины. Следующим шагом будет требование лишить его почётного звания «Герой Украины» и лишения других государственных наград», – написал Гераскевич в собственном телеграм-канале.
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