Претендентка Лэй Тинцзе обыграла Цзюй Вэньцзюнь в пятой партии чемпионского матча

Завершилась пятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в котором за престижный титул сражаются две китайские шахматистки: гроссмейстеры Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. Это первая результативная партия в матче, в которой победу одержала Лэй Тинцзе, текущий счёт в противостоянии за шахматную корону стал 3:2 в её пользу.
Завтра в 10.00 мск начнётся шестая партия матча за звание чемпионки мира.
Всего в рамках соревнований будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени. Спортсменка, которая первой наберёт 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин в 2023 году.
Матч за звание чемпионки мира по шахматам продлится до 22 июля. Партии проходят в Шанхае и Чунцине (Китай). Призовой фонд составляет € 500 тыс., из которых € 300 тыс. достанутся победительнице матча, а оставшиеся € 200 тыс. — второй участнице.
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