Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 18 россиянам

18 российских спортсменов получили от Международного союза велосипедистов (UCI) разрешение выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил ТАСС.

Нейтральный статус от организации получили россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алёна Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова и Егор Игошев.

При этом четыре российских спортсмена не получили нейтральный статус. Это Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Савелий Лаптев. Они не смогут выступать на международных соревнованиях до отмены специальных правил UCI в отношении представителей России и Беларуси.