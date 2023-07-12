Шестая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023 завершилась вничью
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Сегодня, 12 июля, завершилась шестая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в которой за победу борются действующая чемпионка мира, китаянка Цзюй Вэньцзюнь и победительница турнира претенденток в 2022-2023 годах, китайский гроссмейстер Лэй Тинцзе. Эта партия матча завершилась вничью.
Таким образом, текущий счёт после половины партий матча — 3,5:2,5 в пользу Лэй Тинцзе. В основном времени спортсменки должны провести ещё шесть партий.
На экваторе соревнований у шахматисток будет два выходных дня. Следующая партия будет сыграна в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 10:00 по московскому времени.
Матч проходит на территории Китая, в окрестностях Шанхая. Соревнования завершатся 25 июля 2023 года.
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