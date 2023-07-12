Источник: Елена Исинбаева живёт на острове Тенерифе

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева находится на Канарских островах, сообщает El Digital Sur.
По информации источника, бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе (Испания).
Напомним, Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее комитет по этике организации инициировал проверку Исинбаевой на причастность к вооружённым силам России. Помимо Исинбаевой, МОК проверяет главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, а также почётных членов организации Виталия Смирнова и четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.
Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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