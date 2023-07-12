Сергея Бубку не лишат членства в НОК Украины

Вчера, 11 июля, состоялась комиссия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, в ходе которой большинством голосов было отклонено предложение отправить ходатайство о лишении членства олимпийского чемпиона в прыжках с шестом, бывшего главы НОК Украины Сергея Бубки в исполкоме организации, которое было инициировано украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.
«Некоторые начали обвинять во лжи, меня спрашивали, есть ли у меня доказательства. Да, те доказательства, которые есть, в публичном доступе. Некоторых очень злило, что я немножечко лезу туда, куда мне не надо. Затем предложили ещё одну теорию, что этим расследованием нас отвлекают от общей массы, после этого обвинили меня в «широком мышлении». Такую критику я принимаю. Наш НОК снова пытается отмолчаться, полностью игнорируя ситуацию… Доверие к украинскому спорту падает, в результате чего объёмы гуманитарной и другой помощи тоже будут уменьшаться», – написал Гераскевич в своём телеграм-канале.
- 12 июля 2023
-
22:05
-
21:37
-
20:16
-
19:45
-
16:50
-
16:03
-
15:35
-
13:46
- 11 июля 2023
-
23:25
-
17:51
-
17:01
-
15:15
-
13:59
-
09:30
-
01:17
- 10 июля 2023
-
21:15
-
17:41
-
00:16
- 9 июля 2023
-
21:42
-
20:42
-
20:25
-
20:10
-
18:08
-
16:48
-
15:34
-
15:14
-
14:18
-
13:39
-
13:29
-
09:56
-
09:43
-
01:26
-
01:14
- 8 июля 2023
-
21:23
-
20:43