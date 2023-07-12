Журова — о переезде Исинбаевой: может, у человека просто отпуск

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мыслями об информации о том, что двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева живёт на Канарских островах.

«Я не знаю, произошло это или нет. Про неё было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребёнком отдохнуть в отпуск. Лето же. Увидев её где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда. Но, слушайте, лето… Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить. Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от неё самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», – приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Напомним, сегодня, 12 июля, стало известно, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе (Испания).