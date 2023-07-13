Сегодня, 13 июля, в Москве состоялась жеребьёвка PARI Кубка России по регби — 2023, в ходе которой определились все четыре пары четвертьфинальных встреч.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами четвертьфинала.

Регби. PARI Кубок России — 2023. Мужчины

«Стрела» (Казань) – «Слава» (Москва).

«Локомотив-Пенза» – «ВВА-Подмосковье».

«Динамо» (Москва) – «Енисей-СТМ» (Красноярск).

«Красный Яр» (Красноярск) – «Металлург» (Новокузнецк).

Четвертьфинальные матчи состоятся с 11 по 14 августа и пройдут в Казани, Пензе и Москве, полуфинальные – с 1 по 4 сентября. Точные даты будут определены позднее.

Напомним, известны сроки проведения соревнований по регби. 1-й тур PARI Чемпионата России по регби — 2023/2024 пройдёт 28 июля 2023 года, а заключительный тур регулярного сезона состоится 5 июля.

Кубок России по регби-7 среди мужских команд пройдёт с 22 по 23 июля 2023 года. В чемпионате России по регби-7 будет сыграно шесть туров.