Сегодня, 13 июля, в Москве состоялась жеребьёвка PARI Кубка России по регби — 2023, в ходе которой определились все четыре пары четвертьфинальных встреч.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами четвертьфинала.
Регби. PARI Кубок России — 2023. Мужчины
«Стрела» (Казань) – «Слава» (Москва).
«Локомотив-Пенза» – «ВВА-Подмосковье».
«Динамо» (Москва) – «Енисей-СТМ» (Красноярск).
«Красный Яр» (Красноярск) – «Металлург» (Новокузнецк).
Четвертьфинальные матчи состоятся с 11 по 14 августа и пройдут в Казани, Пензе и Москве, полуфинальные – с 1 по 4 сентября. Точные даты будут определены позднее.
Напомним, известны сроки проведения соревнований по регби. 1-й тур PARI Чемпионата России по регби — 2023/2024 пройдёт 28 июля 2023 года, а заключительный тур регулярного сезона состоится 5 июля.
Кубок России по регби-7 среди мужских команд пройдёт с 22 по 23 июля 2023 года. В чемпионате России по регби-7 будет сыграно шесть туров.
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