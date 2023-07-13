МОК не пригласит Россию и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024 в установленный срок

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию и Беларусь к участию в Олимпийских играх 2024 года в ранее установленную дату – 26 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введёнными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстранённому с сентября 2022 года. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».

Ранее МОК сообщил критерии возвращения россиян на международные соревнования, однако в марте 2023 года глава организации Томас Бах заявил, что решение о допуске российских атлетов на Олимпиаду будет принято позднее.

Недавно появилась информация, что 500 спортсменов из России и Беларуси получат допуск на Азиатские игры — 2023, которые пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября. Утверждалось, что решение о допуске на них было принято, чтобы помочь российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что официальные приглашения на эти соревнования не поступали.