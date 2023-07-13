Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

МОК заявил, что нашёл золотую середину, если и Россия, и Украина недовольны рекомендациями

МОК заявил, что нашёл золотую середину, если и Россия, и Украина недовольны рекомендациями
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался об отношении России и Украины к рекомендациям по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«МОК, конечно, видел реакцию России, где ОКР заявляет, что «параметры и критерии, объявленные для возвращения россиян на международные соревнования, абсолютно неприемлемы», и что «решения исполкома МОК являются не более чем фарсом, который грубо нарушает базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН». В России ещё до публикации рекомендаций уже называли МОК «агентами США».

Представители Украины назвали рекомендации МОК неприемлемыми, а МОК изобразили как «поддерживающий русских», военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), которую МОК решительно осудил с самого начала. МОК также оказывает беспрецедентную поддержку украинским спортсменам и украинскому олимпийскому сообществу, и эта поддержка продолжает расти.

Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии недовольны, может указывать на то, что МОК нашёл некую золотую середину, опираясь на которую все стороны могут двигаться вперёд, чтобы внести вклад во взаимопонимание и мир. Всё Олимпийское движение твёрдо придерживается своих ценностей объединения мира в мирных соревнованиях.

МОК здесь для того, чтобы поддержать спортсменов всего мира в осуществлении их олимпийской мечты. МОК продолжает поощрять участие каждого спортсмена, который принимает правила, уважает Олимпийскую хартию и прошёл квалификацию по спортивным принципам.

И всё же, несмотря на предложение действенного пути продвижения вперёд в соответствии с рекомендациями МОК, основанными на ценностях, мы по-прежнему сталкиваемся с двумя непримиримыми позициями. Российская сторона хочет, чтобы МОК проигнорировал СВО. Украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал любого человека с российским или белорусским паспортом. Обе позиции диаметрально противоположны миссии МОК и олимпийской хартии.

МОК в такой трудноразрешимой ситуации ориентируется на свои ценности, которые являются его компасом. Вот почему рекомендации МОК, ориентированные на спортсменов, касаются его основных ценностей мира, единства, солидарности и недискриминации», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Материалы по теме
Глава МОК злится от бессилия. Назвал Россию «бессовестной» и пригрозил расколом Олимпиад
Глава МОК злится от бессилия. Назвал Россию «бессовестной» и пригрозил расколом Олимпиад
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023