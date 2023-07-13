МОК заявил, что нашёл золотую середину, если и Россия, и Украина недовольны рекомендациями

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался об отношении России и Украины к рекомендациям по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«МОК, конечно, видел реакцию России, где ОКР заявляет, что «параметры и критерии, объявленные для возвращения россиян на международные соревнования, абсолютно неприемлемы», и что «решения исполкома МОК являются не более чем фарсом, который грубо нарушает базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН». В России ещё до публикации рекомендаций уже называли МОК «агентами США».

Представители Украины назвали рекомендации МОК неприемлемыми, а МОК изобразили как «поддерживающий русских», военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), которую МОК решительно осудил с самого начала. МОК также оказывает беспрецедентную поддержку украинским спортсменам и украинскому олимпийскому сообществу, и эта поддержка продолжает расти.

Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии недовольны, может указывать на то, что МОК нашёл некую золотую середину, опираясь на которую все стороны могут двигаться вперёд, чтобы внести вклад во взаимопонимание и мир. Всё Олимпийское движение твёрдо придерживается своих ценностей объединения мира в мирных соревнованиях.

МОК здесь для того, чтобы поддержать спортсменов всего мира в осуществлении их олимпийской мечты. МОК продолжает поощрять участие каждого спортсмена, который принимает правила, уважает Олимпийскую хартию и прошёл квалификацию по спортивным принципам.

И всё же, несмотря на предложение действенного пути продвижения вперёд в соответствии с рекомендациями МОК, основанными на ценностях, мы по-прежнему сталкиваемся с двумя непримиримыми позициями. Российская сторона хочет, чтобы МОК проигнорировал СВО. Украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал любого человека с российским или белорусским паспортом. Обе позиции диаметрально противоположны миссии МОК и олимпийской хартии.

МОК в такой трудноразрешимой ситуации ориентируется на свои ценности, которые являются его компасом. Вот почему рекомендации МОК, ориентированные на спортсменов, касаются его основных ценностей мира, единства, солидарности и недискриминации», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.