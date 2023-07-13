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В МОК отреагировали на условия допуска российских спортсменов на Азиатские игры

В МОК отреагировали на условия допуска российских спортсменов на Азиатские игры
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на допуск российских спортсменов на Азиатские игры в нейтральном статусе и без права на медали соревнований.

«Это принципиальное согласие с предложением, которое было сделано тогдашним президентом Олимпийского совета Азии на олимпийском саммите в декабре 2022 года в соответствии с рекомендациями исполкома МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Дискуссии о том, может ли это быть реализовано, и как именно это может быть реализовано, продолжаются», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.

Ранее сообщалось, что атлеты из России и Беларуси смогут принять участие в Азиатских играх, которые пройдут осенью 2023 года в Китае. Эти соревнования могут помочь спортсменам отобраться на Олимпиаду-2024.

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