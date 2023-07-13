Министр спорта России Матыцин: с 2020 года мы работаем в беспрецедентных условиях

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на совместном заседании Комитетов Государственной Думы по физической культуре и спорту и по контролю рассказал депутатам о том, как идёт реализация государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
«С 2020 года мы работаем в беспрецедентных условиях. Несмотря на организационные трудности во время пандемии COVID-19, сборная России прошла полноценную подготовку к Олимпиаде в Токио — 2020 и Олимпийским играм в Пекине 2022. Отмена всех международных спортивных соревнований, планировавшихся к проведению на территории Российской Федерации, недопуск спортсменов на соревнования и на тренировочные сборы не вызвали серьёзной напряжённости. Мы работали и продолжаем работать в единой команде, создали систему, которая обеспечивает спортсменам уверенность в части социальной защиты и в части насыщенности календаря спортивных соревнований.
Внедрён социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, утверждена Концепция развития детско-юношеского спорта, переформатирована государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», запущен новый федеральный проект «Бизнес-спринт». В рамках реализации госпрограммы есть ряд проблемных моментов, которые связаны с финансированием отрасли, с необходимостью формирования системы государственного управления и контроля деятельности организаций в сфере спорта, гармонизацией законодательства в области физической культуры, спорта и образования. Этим моментам необходимо уделить особенное внимание», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
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