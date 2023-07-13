Диана Миронова выиграла Кубок Чемпионов по бильярду в Москве

С 19 июня по 13 июля 2023 года в Москве проходил турнир по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида» — Кубок Чемпионов. Турнир проводился по системе с выбыванием после второго поражения с выходом четырёх спортсменов на олимпийскую систему.
В финале соревнований Диана Миронова, проигрывая по ходу встречи 3:6, нанесла поражение Никите Володину со счётом 8:6. Если на групповом этапе на матч отводилось 1 час 30 мин, то в финальной стадии — ровно два часа. Тот, кто вёл в счете по истечении этого времени, становился победителем.
Во время матча осуществлялся также контроль времени на подготовку к удару. После разбоя пирамиды на нанесение первого удара отводилось до 60 секунд. Далее на подготовку к каждому удару и его выполнение давалось до 35 секунд.
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