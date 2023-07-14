В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России в классе яхт SB20

13 июля в Санкт-Петербурге стартовал Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт SB20. Это одно из важнейших событий в российском парусном сезоне. На регату приехали 27 экипажей и порядка 100 сильнейших спортсменов со всей России и Беларуси.
Первый день Чемпионата прошел как нельзя удачно. Солнечная погода, умеренный западный ветер в 4-6 узлов (2-4 м/с) позволили провести красивые динамичные гонки. По итогам первого дня в пятерку лидеров вышли четыре экипажа из Петербурга и один из Челябинска. Кто будет чемпионом России, пока загадывать рано. Впереди еще 3 гоночных дня и, как показывает практика, все может кардинально измениться.
Фото: Фото: Елена Разина
Фото: Фото: Елена Разина
Фото: Фото: Елена Разина
Чемпионат проходит ежегодно уже 12 лет и собирает в Петербурге лучших представителей парусного спорта. Класс яхт SB20 считается самым спортивным из неолимпийских классов яхт. Это позволяет обеспечить динамику, красочность и непредсказуемость гонкам. В каждом экипаже этого класса яхт допускается от 3 до 4 спортсменов, главное не превышать суммарный вес в 270 кг.
Чемпионат продлится 4 дня, завершится в воскресенье. За эти дни организаторы проведут 12 гонок, по результатам которых будет определен Чемпион России.
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