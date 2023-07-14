Маклафлин-Леврон выступит на «гладких» 400 м на ЧМ-2023 вместо 400 м с барьерами

Олимпийская чемпионка, чемпионка и рекордсменка мира на дистанции 400 м с барьерами американка Сидни Маклафлин-Леврон, как и ожидалось, не выступит в этом виде на ЧМ-2023 в Будапеште, сообщает NBC. Вместо этого бегунья стартует на «гладких» 400 м.

В нынешнем сезоне Маклафлин-Леврон провела пять стартов и все они были на 400 м. На чемпионате США она одержала победу с личным рекордом 48,74, что стало лучшим результатом в мире со времён Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Бегунья имела гарантированное право выступить на дистанции 400 м с барьерами на соревновании в столице Венгрии как действующая чемпионка мира, но не станет его реализовывать. В последний раз она стартовала в этом виде 8 августа прошлого года.

Маклафлин-Леврон не стала пытаться выступить на ЧМ-2023 сразу в двух личных дисциплинах из-за особенностей расписания. В один из дней соревнований забеги на 400 м с барьерами начнутся всего за 2 часа 20 минут до полуфиналов на 400 м. ЧМ в Будапеште пройдёт с 19 по 27 августа. В случае попадания в призёры Маклафлин-Леврон станет первым человеком в истории — обладателем наград чемпионатов мира на 400 м и 400 с барьерами среди мужчин и женщин.

Решение о возможности совмещении американкой двух дистанций на Олимпийских играх-2024 в следующем году ещё не принято. Согласно предварительному расписанию соревнований в Париже это будет возможно, но Маклафлин придётся стартовать каждый день семь дней подряд с учётом женской эстафеты 4х400 м или даже больше в случае если она захочет выступить в смешанной эстафете 4х400 м.