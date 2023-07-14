Диана Миронова завоевала четвёртый крупный трофей за два месяца

Победа на московском Кубке Чемпионов по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида» стал уже четвёртой для россиянки Дианы Мироновой за два месяца.

В середине мая спортсменка одержала победу на международных соревнованиях «Кубок мэра Москвы», обыграв в финале Екатерину Перепечаеву из Беларуси.

В июне Миронова сначала одержала победу на чемпионате России в Сургуте, где в финале ей противостояла Екатерина Брытченко. Позднее в том же городе в Ханты-Мансийском АО прошёл чемпионат мира. В финале турнира Миронова победила соотечественницу Дарью Михайлову.

В решающем матче Кубка чемпионов 13 июля спортсменка играла с Никитой Володиным. Миронова, проигрывая по ходу встречи 3:6, в итоге одержала победу со счётом 8:6.