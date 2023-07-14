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World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания, сообщил глава ВФП Владимир Сальников.

«Предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное», – приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Ранее такое предложение от украинской стороны прозвучало на заседании бюро в Фукуоке.

Ранее стало известно, что в установленный срок Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси не получат официальных приглашений Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх — 2024.

Позднее МОК пояснил, что примет решение о допуске на Олимпийские игры – 2024 российских и белорусских атлетов «в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований».