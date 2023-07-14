Песков: Кремль не считает решение МОК не приглашать россиян на Олимпиаду справедливым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию и Беларусь к участию в Олимпийских играх 2024 года.

«Мы не считаем решение МОК справедливым. И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее МОК сообщил критерии, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты могут вернуться на международные соревнования, однако в марте 2023 года глава организации Томас Бах заявил, что решение о допуске российских атлетов на Олимпиаду будет принято позднее. В установленную дату (26 июля) Россия и Беларусь на получили приглашения на Олимпиаду.