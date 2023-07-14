Песков: Кремль не считает решение МОК не приглашать россиян на Олимпиаду справедливым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию и Беларусь к участию в Олимпийских играх 2024 года.
«Мы не считаем решение МОК справедливым. И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее МОК сообщил критерии, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты могут вернуться на международные соревнования, однако в марте 2023 года глава организации Томас Бах заявил, что решение о допуске российских атлетов на Олимпиаду будет принято позднее. В установленную дату (26 июля) Россия и Беларусь на получили приглашения на Олимпиаду.
- 14 июля 2023
-
13:34
-
07:55
-
04:02
-
03:15
-
01:17
- 13 июля 2023
-
23:46
-
23:11
-
22:15
-
22:07
-
21:57
-
21:42
-
21:27
-
20:57
-
20:33
-
20:23
-
18:24
-
17:14
-
16:06
-
15:57
-
13:56
- 12 июля 2023
-
22:05
-
21:37
-
20:16
-
19:45
-
16:50
-
16:03
-
15:35
-
13:46
- 11 июля 2023
-
23:25
-
17:51
-
17:01
-
15:15
-
13:59
-
09:30
-
01:17