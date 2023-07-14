Денис Глушаков — о пляжном футболе: сейчас вспоминаю своё детство

Полузащитник «Строгино» Денис Глушаков поделился в социальных сетях новыми фотографиями с тренировки клуба.

Фото: Социальные сети Дениса Глушакова

Фото: Социальные сети Дениса Глушакова

«Опыт помогает в новом виде спорта. Сейчас вспоминаю своё детство, на каких полях начинал играть: горбыли как на песке были! А уже совсем скоро мой первый матч в пляжном футболе! P.S. С профессиональным я не закончил», — подписал футболист фотографии.

Сейчас Денису Глушакову 36 лет. Спортсмен ушёл в пляжный футбол и «Строгино» в 2023 году, до этого он играл в футбол в «Локомотиве» (2005–2013), «Спартаке» (2013–2019), провёл сезон в «Ахмате» (2019–2020), два в — «Химках», а в 2023 году был игроком «Пари НН». За клуб из Нижнего Новгорода Глушаков в прошлом сезоне провёл семь матчей, в которых забил один гол.