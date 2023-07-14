Полина Кнороз одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на Кубке России

Российская легкоатлетка Полина Кнороз стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на Кубке России по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Жуковском.

Результат спортсменки составил 4,65 метра. Второе место заняла Аксана Гатауллина, которая показала результат 4,45 метра. На третьем месте расположилась Татьяна Калинина (4,35).

Напомним, Кнороз является двукратной чемпионкой России в помещении (2022, 2023). На чемпионате России в помещении, который проходил в марте в Москве, 23-летняя легкоатлетка победила с результатом 4,70 метра.

Российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее стало известно, что российские и белорусские атлеты не получат приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 26 июля.