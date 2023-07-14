Трансгендерных женщин-велосипедистов переводят в новую категорию

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерным женщинам участвовать в соревнованиях в женской категории и переименовал мужскую категорию в мужскую/открытую.
Новые правила вступают в силу в понедельник, 17 июля. Спортсменки, не подходящие для женской категории, смогут участвовать в мужской/открытой без ограничений.
«На внеочередном заседании, состоявшемся 5 июля, правление UCI приняло решение адаптировать действующие правила UCI о праве трансгендерных спортсменок участвовать в соревнованиях Международного календаря UCI. Отныне женщинам-трансгендерам будет запрещено участвовать в женских соревнованиях по Международному календарю UCI в различных дисциплинах», – приводит заявление Международного союза велосипедистов ESPN US.
UCI заявил, что проведёт переговоры с другими спортивными организациями по поводу совместно финансируемой «исследовательской программы, направленной на изучение изменений в физических возможностях хорошо тренированных спортсменов, проходящих переходную гормональную терапию».
Ранее организация разрешала трансгендерным женщинам с пониженным уровнем тестостерона принимать участие в женских мероприятиях.
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