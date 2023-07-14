«Строгино» уступило «Саратову» в дебютном матче Глушакова в пляжном футболе

В Москве на стадионе ЦПВС «Динамо» стартовал пятый этап чемпионата России – 2023 по пляжному футболу. Важным событием 13-го тура стал дебют в этом виде спорта чемпиона России в составе московского «Спартака» и полузащитника сборной России Дениса Глушакова, который играл за столичную команду «Строгино».

В матче 13-го тура «Саратов» обыграл «Строгино» со счётом 4:1. Дублем в составе победителей отметился Андрей Андреев. Также по голу у Паулиньо и Алека. У «Строгино» отличился Дмитрий Фролов.

«Строгино» с 12 очками в 11 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. «Саратов» набрал 24 очка в 13 играх и располагается на третьей строчке.

Пляжный футбол. Чемпионат России. 13-й тур

«Строгино» (Москва) — «Саратов» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Голы: Фролов, 36 — Паулиньо, 7, Алек, 23, Андреев, 32, 36.