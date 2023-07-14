«Строгино» уступило «Саратову» в дебютном матче Глушакова в пляжном футболе

В Москве на стадионе ЦПВС «Динамо» стартовал пятый этап чемпионата России – 2023 по пляжному футболу. Важным событием 13-го тура стал дебют в этом виде спорта чемпиона России в составе московского «Спартака» и полузащитника сборной России Дениса Глушакова, который играл за столичную команду «Строгино».
В матче 13-го тура «Саратов» обыграл «Строгино» со счётом 4:1. Дублем в составе победителей отметился Андрей Андреев. Также по голу у Паулиньо и Алека. У «Строгино» отличился Дмитрий Фролов.
«Строгино» с 12 очками в 11 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. «Саратов» набрал 24 очка в 13 играх и располагается на третьей строчке.
Пляжный футбол. Чемпионат России. 13-й тур
«Строгино» (Москва) — «Саратов» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
Голы: Фролов, 36 — Паулиньо, 7, Алек, 23, Андреев, 32, 36.
- 14 июля 2023
-
21:37
-
19:38
-
17:55
-
16:55
-
16:37
-
16:31
-
16:09
-
15:55
-
13:34
-
07:55
-
04:02
-
03:15
-
01:17
- 13 июля 2023
-
23:46
-
23:11
-
22:15
-
22:07
-
21:57
-
21:42
-
21:27
-
20:57
-
20:33
-
20:23
-
18:24
-
17:14
-
16:06
-
15:57
-
13:56
- 12 июля 2023
-
22:05
-
21:37
-
20:16
-
19:45
-
16:50
-
16:03
-
15:35