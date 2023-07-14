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Кубок России по лёгкой атлетике: результаты соревнований 14 июля

Кубок России по лёгкой атлетике: результаты соревнований 14 июля
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Сегодня, 14 июля, в городе Жуковский Московской области прошёл первый соревновательный день Кубка России по лёгкой атлетике.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.

Кубок России по лёгкой атлетике. Результаты. Первый день

Прыжок в высоту. Мужчины
1. Даниил Лысенко – 2.33.
2. Илья Иванюк – 2.23.
3. Никита Анищенков – 2.23.

Прыжок с шестом. Женщины
1. Полина Кнороз – 4.65.
2. Аксана Гатауллина – 4.45.
3. Татьяна Калинина – 4.35.

Забег на 5000 м. Женщины
1. Ольга Вовк – 15:31.01.
2. Светлана Дорофеева – 15:33.63.
3. Любовь Дубровская – 15:36.33.

Забег на 400 м с барьерами. Женщины
1. Эмилия Тангара – 57.36.
2. Кристина Вершинина – 58.02.
3. Вера Чалая – 58.45.

Забег на 400 м с барьерами. Мужчины
1. Фёдор Иванов – 50.09.
2. Вадим Кукалев – 50.27.
3. Дмитрий Пасечник – 50.65.

Забег на 100 м. Женщины
1. Кристина Макаренко – 11.15.
2. Юлия Караваева – 11.47.
3. Ульяна Баженова – 11.54.

Забег на 100 м. Мужчины
1. Владислав Скулин – 10.30.
2. Дмитрий Тимков – 10.34.
3. Алексей Лаптев – 10.40.

Забег на 800 м. Мужчины
1. Константин Холмогоров – 1:47.64.
2. Игорь Ращупкин – 1:47.69.
3. Сергей Дубровский – 1:48.01.

Забег на 800 м. Женщины
1. Ольга Родиошкина – 2:03.33.
2. Мария Прохорец – 2:04.03.
3. Екатерина Шмарина – 2:05.21.

Забег на 400 м. Мужчины
1. Савелий Савлуков – 46.02.
2. Серафим Солодовников – 46.74.
3. Артём Арасланов – 46.74.

Забег на 400 м. Женщины
1. Антонина Кривошапка – 52.47.
2. Вероника Архипова – 52.67.
3. Екатерина Иванова – 53.04.

Бег на 3000 м с препятствиями. Мужчины
1. Дмитрий Иваненко – 8:35.58.
2. Вячеслав Скудный – 8:41.01.
3. Максим Якушев – 8:47.55.

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