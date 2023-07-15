Элиуд Кипчоге выступит на марафоне в Берлине, где установил мировой рекорд в 2022 году

Обладатель мирового рекорда в марафоне кениец Элиуд Кипчоге примет участие в забеге на 42 км 195 м в Берлине 24 сентября, сообщает Reuters. Он станет частью его подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
В прошлом году 38-летний спортсмен показал результат 2:01.09 в столице Германии, побив свой предыдущий мировой рекорд примерно на 30 секунд. Кипчоге победил на ОИ в Рио-де-Жанейро и Токио и намерен в следующем году сделать хет-трик из олимпийских побед.
«Мой бег привёл меня к путешествию вокруг света. Но на пути бывают взлеты и падения. И прямо сейчас я бегу к Олимпийским играм 2024 года. Но чтобы достичь того, что меня вдохновляет в Париже, я должен вернуться в своё особое место. Назад в Берлин», — сказал кениец.
Кипчоге — 10-кратный победитель крупных марафонов, в том числе он одержал по четыре победы в Берлине и Лондоне. Трасса в столице Германии считается одной из самых быстрых в мире из-за прохладных условий и ровных дорог.
Мужской марафон на ОИ в Париже состоится 10 августа 2024 года.
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