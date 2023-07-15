Карлсен ответил, собирается ли бороться за титул чемпиона мира по классическим шахматам
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16-й чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после победы на онлайн-турнире Aimchess Rapid ответил, собирается ли включаться в борьбу за звание чемпиона мира по классическим шахматам.
«Хм… Думаю, что по текущим правилам нет», — сказал Карлсен в послематчевом интервью.
Напомним, шахматную корону в 2023 году завоевал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Он обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение.
Стоит отметить, что с Непомнящим, который выиграл Турнир претендентов, должен был сыграть Карлсен. Но норвежец отказался защищать титул.
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